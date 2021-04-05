مسرح إسطنبولي يطلق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

المستقلة/- أعلنت إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» عن إقامة الدورة الثامنة من «مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» في الفترة الممتدة بين 10 ولغاية 12 نيسان /أبريل، في «المسرح الوطني اللبناني المجاني» في مدينة صور، تحت شعار «السينما في وجه الفساد».

يشارك في المهرجان 27 فيلماً روائياً ووثائقياً وتحريك من 13 بلداً هي كولومبيا وسوريا وفلسطين ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغانا وبلجيكا ومقدونيا الشمالية وفرنسا وإيران وبلجيكا ولبنان.

وتتنافس الأفلام ضمن المسابقة الرسمية على جوائز أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثل، أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي، وتضم لجنة تحكيم المهرجان المخرج بهيج حجيج والمخرجة الفلسطينية نجوى النجار والمخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز والمخرج وليد مونس.

ويعمل المهرجان على دعم السينما المحلية والتبادل الثقافي وإقامة الورش التدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين، وتقام هذه التظاهرة السينمائية بالتعاون مع مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ومهرجان أيام فلسطين السينمائية والتي يخصص فيها المهرجان أفلام تتحدث عن جائحة كورونا ومساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطلاب.

وعن هدف الحدث، أكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، في بيان، أنّ من الضروري ” تسليط الضوء على الشرائط التي تتناول موضوع الفساد والقمع في البلدان التي تشهد تظاهرات وثورات شعبية، وأهمية الدور الذي تلعبه السينما في التغيير المجتمعي وفي المساهمة في الوعي والتحريض لمواجهة الفساد “.

ويعتبر مهرجان صور الحدث السينمائي الأول في تاريخ الجنوب عام 2014، بمشاركة 24 فيلماً من 20 بلداً، وبحضور الممثل المصري محمود قابيل وكرمت النسخة الاولى المخرجة جوسلين صعب، وشارك في الدورة الثانية 58 فيلماً من 32 دولة وشهدت تكريم المخرج جورج نصر.

أما الدورة الثالثة جاءت بمشاركة 61 فيلماً من 25 دولة وبمشاركة المخرج غسان سلهب ، وعرضت الأفلام في مدن صور والنبطية وطرابلس ضمن فعاليات مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وشهدت الدورة الرابعة إقفالاً قسرياً لسينما ستارز في مدينة النبطية مما اضطر ادارة المهرجان لإقامة المهرجان في عدداً من المدارس وذلك بمشاركة 52 فيلماً من 27 بلداً،واقيمت الدورتين الأخيرتين ضمن فعاليات مهرجان مهرجان تيرو الفني الدولي بمشاركة أفلام روائية ووثائقية وأفلام تحريك قادمة من مختلف قارات العالم ، وشهدت الدورة السابعة مشاركة 52 فيلماً من 19 بلداً،وكرمت المخرج الراحل جان شمعون والمخرجة مي المصري .

هذا ويأتي المهرجان بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة على تأسيس المسرح الوطني اللبناني، والذكرى السنوية السابعة على تأسيس جمعية تيرو للفنون التي تعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي» التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحيّة والسينمائيّة والموسيقيّة من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة .