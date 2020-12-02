مستشار حكومة الكاظمي : مجموعة إجراءات لمنع الانتهاكات والتزوير بالانتخابات المقبلة

المستقلة /- اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان هناك مجموعة إجراءات لمنع الانتهاكات والتزوير بالانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان فريق الأمم المتحدة الذي يعمل مع المفوضية سيزداد عددهم خلال الفترة المقبلة.

وقال الهنداوي للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنه “ليس هناك أي تغيير على موعد إجراء الانتخابات بل هناك تأكيد في الموعد المحدد السادس من حزيران المقبل، مؤكدا ان جميع الإجراءات تسير بهذا الاتجاه.

واضاف، ان كل عملية تتخللها بعض المخاطر، الا انه بالإمكان تذليل جميع الصعوبات ، لافتا الى ان مفوضية الانتخابات تعمل بشكل جيد من اجل إنجاز سجل الناخبين البايومتري، وجدولة العملية الانتخابية المقبلة.

واشار الى ان فريق الأمم المتحدة يعمل بشكل حثيث وبتصاعد وسيزداد من ناحية العدد والنوع مع مرور الوقت، منوها الى ان الدستور يعطي لكل مواطن حق التصويت والمشاركة بالاقتراع سواء كان في الداخل او الخارج.

واوضح، ان هناك مجموعة إجراءات ستتخذ لمنع الانتهاكات والتزوير بالانتخابات تبدأ باعتماد التكنلوجيا الحديثة وتشديد الرقابة والمراقبة الدولية والوطنية وحتى المراقبة الخاصة لوكلاء الكيانات السياسية المشاركة بالعملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون الاحزاب، ووضع إجراءات جديدة لردع أي خروقات او انتهاكات قد تحدث في الانتخابات.