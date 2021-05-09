مستشار السيسى: مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا ولم نسجل أعراضا خطيرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الغالبية الساحقة ممن حصلوا على لقاحات فيروس كورونا داخل مصر لم تسجل منهم أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة، وهناك مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، والذى يعرض على قناة اكسترا نيوز، “على هذا الأساس تم إعداد استمارة عند التطعيم يسجل فيها كل البيانات الخاصة بمن يتلقى اللقاح للمتابعة، فضلا عن التواصل المستمر لمن قد تظهر عليهم أى أعراض من قبل الأطباء.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الأعراض التي تم تسجيلها تشمل وجود ألم مكان تلقى اللقاح أو تعب في الجسم وغيرها من الأعراض مثلها مثل الآثار الجانبية لأى لقاح، متابعا: “حصل مليون شخص والحمد لله لم نسجل أي أعراض خطيرة للقاحات والمتابعة مهمة.. اللقاحات متاحة من خلال التسجيل الإلكترونى أو الذهاب لأى مركز ومراكز الحصول على اللقاح تم إعدادها بطريقة حضارية ومشرفة توفر الراحة لمن يذهب للحصول على اللقاح”.