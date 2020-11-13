مستشار اقتصادي يحذر من إنهيار مالي في العراق

المستقلة /- حذر المستشار الاقتصادي “ناصر الكناني” من فوضى كبيرة تواجه السياسة الاقتصادية والمالية العراقية، داعيا مجلس النواب مجلس الوزراء الى النظر نحو تجاوز الفوضى المرتقبة التي لا يمكن إيقافها في حال بدأت، بحسبه.

وأضاف الكناني في حديثه لإحدى الوكالات أن العراق يعاني من عجز مالي قيمته 81 تريليون دينار، بالاضافة الى الديون السابقة التي تقدر ب200 مليار دولار، مما يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد العراقي، إذ يستحيل عليه سداد هذه الديون لسنوات اخرى مقبلة.

وعن أزمة الرواتب وانعكاساتها يرى الكناني أن قضية تعطل رواتب الموظفين خلقت نكسات في السوق بأكمله، على الرغم من أنها استحقاق واجب الدفع من قبل الدولة، منتقدا فكرة الا يتقاضى الموظف راتبه لشهرين بسبب التناحر السياسي بين الحكومة ومجلس النواب.