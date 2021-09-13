مستشار : أكثر من 500 مراقب دولي وعربي سيراقبون الانتخابات القادمة

المستقلة/-ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن أكثر من 500 مراقب دولي وعربي سيصلون الى البلاد قريباً، لمراقبة الانتخابات خلال يوم الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الأول، بينما كشفت مفوضية الانتخابات عن إعداد وثيقة السلوك الانتخابي، مؤكدة عزمها التعاقد مع (900) موظف يعمل بصفة مدخل بيانات. وقال الهنداوي في حديث في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “تم الاستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولي وعربي بواقع 130 مراقبا من الأمم المتحدة، ومثل هذا العدد من الاتحاد الاوروبي, فضلا عن مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي, ومراقبين من دول أخرى، من بينها روسيا التي أبدت الرغبة بإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن “مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر فقط على مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وتقييم عملية التصويت حصراً”، معرباً عن أمله بإجراء “عملية انتخابية تكون أفضل من باقي الانتخابات السابقة من حيث تلافي الخروقات والتزوير وتوفير متطلبات الأمان والتكنولوجيا العالية”.

وبشأن الكتل المنسحبة، أوضح الهنداوي أن “المفوضية لم تتسلم أي طلب رسمي من أي جهة أو مرشح, وأن طلبات الانسحاب (الاعلامية) التي قدمت بعد انتهاء المدة التي يجوز فيها الانسحاب غير فعالة”، مجدداً دعوة الناخبين لمراجعة مراكز التسجيل لتسلم بطاقاتهم، وبين أن “هناك أكثر من مليونين و500 الف بطاقة جاهزة تنتظر تسلمها من قبل

الناخبين”. في غضون ذلك، قالت مفوضية الانتخابات إنها بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، أعدّت وثيقة السلوك الانتخابي، وهي بمثابة ميثاق شرف بعدم القيام بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية”.

وأضافت في بيان أنها “وضمن استعداداتها ليوم الاقتراع تعتزم التعاقد مع (900) موظف يعمل بصفة مُدْخِل بيانات، مهمتهم إدخال بيانات الاستمارة المتعلقة بالفرز والعد اليدوي للمحطة التي ستفتح في كل مركز اقتراع بأسلوب القرعة، لغرض التأكد من مطابقة النتائج بين الفرز والعد الالكتروني” .

وفي السياق نفسه، قالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة: إن “عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها بين الناخبين بلغ نحو 70 % من عدد من يحق لهم الاقتراع، في عموم محافظات العراق”.