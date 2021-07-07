مستجدات خطيرة بخصوص موقف مستقبل بيدري مع برشلونة

مستجدات خطيرة بخصوص موقف مستقبل بيدري مع برشلونة

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن تطور مثير في مستقبل الإسباني بيدري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال السنوات المقبلة.

وانضم بيدري إلى صفوف برشلونة في صيف 2019، ويرتبط بعقد مع القلعة الكاتالونية حتى نهاية الموسم المقبل، بالتحديد في 30 يونيو/حزيران 2022.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الذي يعمل بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن برشلونة يريد منح بقاء بيدري لمدة طويلة، كلاعب خاص في الفريق.

وشدد “رومانو”، على أن عقد لاعب الوسط الحالي ينتهي في 2022، ويملك النادي خيار تمديده لموسمين سيبقى 100٪.

واختتم الصحفي الشهير، قائلا: إدارة برشلونة تريد منح “بيدري” عقدا جديدا مع راتب أعلى فور تعديل الوضعية المالية للنادي.

ومنذ انضمام “بيدري” صاحب الـ18 عاما إلى برشلونة، شارك في 52 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 4 أهداف، وصناعة 6 آخرين.