مسئول صحى مصرى يكشف حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن تحور فيروس كورونا كان سبب رئيسي فيما يحدث في الهند الآن، بالإضافة إلى التجمعات التي حدثت لديهم خلال الفترة الماضية أيضا.

وأضاف “عقبة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي” المذاع على قناة “دي أم سي”، أن التجمع الديني كان سبب رئيسي في زيادة الأعداد الفترة الماضية

وأوضح أن الطفرات جعلت الفيروس أسرع انتشار بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر قدرة على الاختفاء، مضيفا: أن من الممكن أن تنتقل السلالة الهندية إلى داخل مصر بكل سهولة.

ووجه رسالة إلى المواطنين، قائلا: تصرفات المواطنين والتجمعات تتسبب في تحور وزيادة انتشار الفيروس، ولهذا يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأيضا التسجيل من أجل الحصول على اللقاح.

وشدد على ضرورة التأكد من المعلومات المنتشرة عن لقاحات كورونا، موضحا: منظمة الصحة والعالم أجمع أكد على ضرورة الحصول على اللقاح ولهذا لا يجب علينا أن نستمع للأخرين وللمصادر الغير رسمية.