مسؤول سوداني: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي.

وقال مسؤول بوزارة الري السودانية إن “إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء، و بدأت وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط مما يعني حجز كميات من المياه”، متوقعا أن يكون “معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس”.

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