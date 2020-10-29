مسؤول ايراني: مستقبل العراق مشرق.. ولن يطبع مع اسرائيل

المستقلة /- قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن أميركا لن تفلح بتطبيق ما فعلته بالامارات والبحرين في العراق في إشارة للتطبيع بين دول الخليج واسرائيل.

وتوقع رضائي بأن مستقبل العراق “سيكون مشرقاً”، مؤكدا أن وسياسة إيران هي “دعم العراق المستقل والقوي والموحد”.

وقال رضائي خلال استقباله أمين عام حركة النجباء: “إنني متفق معكم بأن أميركا شر مطلق إلا أن هذا الشر المطلق يطال اليوم الشعب الأميركي أيضاً إذ أن حكومة الولايات المتحدة تقتل شعبها وتقوم بأعمال شريرة”.

وتابع أن “النضال ضد أميركا دخل مرحلة جديدة، وأنهم يخرجون الآن من المنطقة إلا أنهم يريدون جعل العرب واسرائيل إلى جانب بعضهم بعضاً ليخلقوا سداً في داخل المنطقة نفسها امام جبهة المقاومة”، منوهاً إلى أن أميركا لن تفلح في تطبيق ما فعلته في الإمارات والبحرين في العراق “إلا انها تسعى لتنظيم المجموعات المؤيدة لها”.

وأشار رضائي إلى أنه من الضروري “افشال مشروع التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية والامارات والبحرين”. وفق رأيه.