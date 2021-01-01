مسؤول أمريكي: البحرية الإيرانية رفعت حالة التأهب في الخليج

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن القوات البحرية الإيرانية في الخليج رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المسؤول المُطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين ”دفاعية“؛ لأنهم يتوقعون هجومًا أمريكيًا محتملاً، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددًا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يُعرف علنًا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية.

لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن التحركات العسكرية الإيرانية مجرد تدريب في البحر.

وغالبًا ما تباينت جاهزية القوات العسكرية الإيرانية بمرور الوقت.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليًا عدة سفن حربية سطحية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك.

وهناك 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة.

وهناك أيضًا سرب من طائرات F-16 في المنطقة، لكن تم أمر حاملة الطائرات يو اس اس نيمتز USS Nimitz بالعودة إلى المنطقة من قبل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميللر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزراء الحكومة يتملقون الكاظمي في اجتماع مجلس الوزراء..فيديو

اخر الاخبار

فيديو وصور.. شبيه عمرو دياب يحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

طهران : اسرائيل تدرك ان ردنا سيكون ساحقا حال اقترابها من الخطوط الحمراء

اخر الاخبار

باحث اردني يحذر من مؤامرات تنسجها إسرائيل ضد الجزائر

عربي و دولي

وكالة الطاقة الذرية : ايران ستخصب اليورانيوم لنسبة 20%‎

اخر الاخبار

مسؤول أمريكي: البحرية الإيرانية رفعت حالة التأهب في الخليج

عربي و دولي

إيران تنفي تهديدها باغتيال ترامب لتورطه في اغتيال قاسم سليماني