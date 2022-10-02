مركز الشفاء لعلاج الأورام في ميسان يستقبل ٤٨٥ مراجعا خلال شهر

مركز الشفاء لعلاج الأورام في ميسان يستقبل ٤٨٥ مراجعا خلال شهر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن مراجعة 485 مراجعا لمركز الشفاء لعلاج الاورام في مستشفى الصدر في محافظة ميسان خلال شهر ايلول الماضي.

وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان المراجعين قدمت لهم كافة الخدمات الطبية والعلاجية من قبل الملاكات الصحية في المركز.

وفي سياق ذي صلة ذكر مدير مركز الاورام الدكتور حيدر سعدون،ان المركز يقدم كافة الخدمات الطبية والصحية والعلاجية من خلال الاشراف الطبي المستمر من قبل الملاكات الصحية وبصورة مستمرة طيلة ايام الاسبوع وخلال العطل الرسمية.