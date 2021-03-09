” مرعب”.. محمد هنيدى يعلق على فيديو متحرش المعادي

المستقلة/- منى شعلان/ أعرب الفنان المصري محمد هنيدي ، عن استيائه من مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية لرجل يتحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر ما يقرب 6 سنوات، في أحد مداخل العقارات بحي المعادي جنوبي القاهرة بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وقام بملامسة أجزاء من جسدها.

وكتب هنيدي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” معلقا على الفيديو:” الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفلة بريئة مرعب لدرجة مخيفة، و منصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور اتمنى القبض على المتحرش ده فورا أي كان هو فين”.

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاغ باسم “متحرش الأطفال”، و”متحرش المعادي” تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى مصر، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على هذا المتحرش ،ومن ثم إعدامه.

ونفى مصدر أمنى، إنه تم القبض على المتهم ، مشيرا إلى أن أسرة الطفلة لم تحصر محضرا حتى الان، لكنه أكد على فحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الواقعة، ويتم تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم.