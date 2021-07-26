المستقلة/- منى شعلان/ تعرض مراسل فضائية “صدى البلد” المصرية، عصام الشندويلي، أثناء تقديمه النشرة المرورية ببرنامج “صباح البلد”، صباح يوم الاثنين، لحادث تصادم على الهواء مباشرة.

شاهد.. مراسل مصري يتعرض لحادث تصادم على الهواء مباشرة pic.twitter.com/CAXbpfWMer — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 26, 2021

وأثناء إذاعة تقرير للمراسل عن الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى شارع جامعة الدول العربية، وسط القاهرة، صدمت دراجة نارية مسرعة المراسل أثناء البث المباشر، ما أدى إلى تطاير الميكروفون في الهواء.

وأدى التصادم إلى إصابة المراسل في الكتف والقدم، وانقلاب قائد الدراجة النارية، و سريعا انقطع البث المباشر وعاد إلى الاستديو، ووقفت المذيعتان في حالة صدمة لثواني قليلة ثم تمنت كل منهما السلامة للمراسل وألا يكون تعرض لأذى.