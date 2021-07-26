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مراسل مصري يتعرض لحادث تصادم على الهواء مباشرة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض مراسل فضائية “صدى البلد” المصرية، عصام الشندويلي، أثناء تقديمه النشرة المرورية ببرنامج “صباح البلد”، صباح يوم الاثنين، لحادث تصادم على الهواء مباشرة.

وأثناء إذاعة تقرير للمراسل عن الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى شارع جامعة الدول العربية، وسط القاهرة، صدمت دراجة نارية مسرعة المراسل أثناء البث المباشر، ما أدى إلى تطاير الميكروفون في الهواء.

وأدى التصادم إلى إصابة المراسل في الكتف والقدم، وانقلاب قائد الدراجة النارية، و سريعا انقطع البث المباشر وعاد إلى الاستديو، ووقفت المذيعتان في حالة صدمة لثواني قليلة ثم تمنت كل منهما السلامة للمراسل وألا يكون تعرض لأذى.

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