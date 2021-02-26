مذيعة لبنانية بطلة كليب “فيرساتشي” لمحمد رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال ، عن مشاركة الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة “فيرساتشي” ، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هلال، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام،جمعتها بالفنان محمد رمضان من داخل سيارة فخمة وبصحبة طفلين ، وعلقت على الصورة قائلة: “بعد يوم شغل طويل، من العمل الجاد في كليب محمد رمضان”.

وفى وقت سابق ، روج محمد رمضان، للكليب الجديد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع “انستغرام”، ظهر خلاله وهو يغني مقطعا من الأغنية ويرقص عليها من داخل طائرة.

وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بانفصال محمد رمضان عن زوجته ، وهو الأمر الذى نفاه محمود رمضان مدير أعماله السابق ، مؤكداً أن تلك الأنباء مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

يذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده بمسلسل “موسى” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبري، إيمان العاصي، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، عارفة عبدالرسول، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، جوري بكر، أحمد طلعت وضياء عبد الخالق.