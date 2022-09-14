مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع نهاية قريبة لفيروس كورونا

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization (WHO), speaks during a news conference in Geneva, Switzerland, December 20, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

المستقلة/- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وقال في مؤتمر صحافي “في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ آذار/مارس 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الان للقضاء على الجائحة”.

لكنه استدرك محذرا “لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد”.

وشبه تيدروس العالم كما لو أنه “شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضا”.

وتابع “يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض”.

وقال “اذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين” داعيا الى “انتهاز هذه الفرصة”.

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فان عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 آب/اغسطس الى 4 أيلول/سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 مليون إصابة جديدة.

وفي 4 أيلول/سبتمبر، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا – هنا أيضا بلا شك العدد أقل بكثير من الواقع – كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.

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