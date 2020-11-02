مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي

المستقلة/- أفادت وكالة فرانس برس، فجر اليوم الاثنين، أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: أنا بخير وبدون أعراض لكنني سأعزل ذاتياً.

وغرد مدير المنظمة عبر تويتر، قائلاً: “لقد تم تحديد مخالطتي شخصاً أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19. أنا بصحة جيدة ولا توجد لدي أي أعراض، لكني سألزم الحجر المنزلي خلال الأيام القادمة، تماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل”.

وأضاف في تغريدة ملحقة “من الضروري أن نلتزم بالإجراءات الصحية، هكذا يمكننا أن نكسر سلاسل عدوى كوفيد-19، وأن نقلل من أثر الفيروس ونحمي أنظمتنا الصحية”.

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: “أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين”.

وقد كان تيدروس في الخطوط الأماميّة في إطار المبادرات التي أطلقتها المنظّمة الصحية التابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الوباء، الذي أودى بما يقرب من 1,2 مليون شخص وأصاب أكثر من 46 مليونا حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية 2019.

وفي أوائل أكتوبر، دافع تيدروس بقوّة عن العمل الذي أنجزته المنظّمة المتّهمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.(النهاية)