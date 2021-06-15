مدير أوقاف القدس: سندافع عن الأقصى بكل قوتنا

المستقلة /- قال مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزّام الخطيب، إن “المقدسيون سيدافعون بكل قوتهم عن المسجد الأقصى إذا تم المساس به”، تزامنا مع مسيرة الأعلام المُخطط لها الثلاثاء من جانب القوميين اليهود في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضاف، الثلاثاء، “مسيرة الأعلام استفزازية واستعراضية ولا علاقة لها بالدين اليهودي”، مؤكدا أن “الاحتلال الإسرائيلي يريد فرض واقع جديد في مدينة القدس”.

وحذر الخطيب، قائلا إن “أي جهة تحاول العبث بالمسجد الأقصى وستنقلب عليها مهما كانت قوتها”.