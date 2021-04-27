مدرب يوفنتوس السابق يضع شرطا للعودة

المستقلة/- وافق المدرب الإيطالي ماسمليانو أليجري بشكل مبدئي على العودة إلى القيادة الفنية لنادي يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، ولكن وضع شرطا وحيدا.

ورحل أليجري عن قيادة يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن الأصوات تتعالى بعودته مرة أخرى بعدما أصبح الفريق تحت قيادة بيرلو على بعد أيام من خسارة لقب الدوري الإيطالي بعد سيطرة دامت 9 سنوات.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن أليجري أبدى موافقته على العودة إلى يوفنتوس بداية من الموسم المقبل بعد اتصالات من أندريا أنيلي، رئيس السيدة العجوز.

وأبدى أليجري ترحيبه بالعودة إلى يوفنتوس حتى في حال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يطمح لتكرار تجربة أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد لكن داخل يوفنتوس.

ورفض أليجري عرض نادي روما بقيادة الفريق مع إعطاءه الصلاحيات الكاملة، إذ يرى المدير الفني الإيطالي أن نادي العاصمة لن يلبي طموحاته في تحقيق النجاح المأمول.

شرط أليجري الوحيد هو أن يكون صاحب القرار الأول في كل شئ متعلق بفريق كرة القدم، وعدم تدخل الثنائي فابيو باراتيشي وبافل نيدفيد في اتخاذ القرار.

وتوترت العلاقة بين أليجري مع الثنائي المسؤول عن الإدارة الرياضية في يوفنتوس قبل رحيله عن الفريق، وهو ما يبقى العقبة الوحيدة في عودته حتى الآن.