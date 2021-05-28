مدرب منتخب العراق يكشف سبب ودية نيبال

المستقلة/- أكد رحيم حميد، المدرب المساعد لمنتخب العراق، اليوم الجمعة، أن السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، المدير الفني لأسود الرافدين، يمتلك معلومات وافية عن نظيره النيبالي.

ويخوض منتخب العراق مباراته الودية الثانية غدا السبت، في معسكره المقام في البصرة، عندما يواجه نظيره النيبالي، في ملعب الفيحاء، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقال رحيم حميد: “كاتانيتش يمتلك معلومات وافية عن نيبال، وسبب اختيار المواجهة مع هكذا منتخب كونه يلعب بذات الطريقة التي يلعب بها منتخب كمبوديا الذي سنواجهه في مستهل مشوارنا القاري في المجموعة بعد انقطاع أكثر من عام ونصف عن المنافسات الرسمية”.

واوضح: “المنتخب النيبالي يلعب بتحفظ شديد وبتكتل دفاعي وبـ10 لاعبين في الخط الخلفي ويعتمد على الهجمات المرتدة، إلا أننا عازمون على فك شفرة هذا الفريق، والخروج بنتيجة إيجابية تعطينا دفعة معنوية عقب التعادل السلبي أمام طاجكستان الاثنين الماضي”.

وزاد المدرب المساعد لمنتخب العراق: “كاتانيتش سيشرك جميع اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في مباراة طاجكستان للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية”.

وأتم: “كاتانيتش سيختار لاعبي الشرطة من المغادرين لمعسكر البصرة حال عودتهم من الذين سيشكل وجودهم قوة إضافية لخطوط الفريق وورقة ضغط على الخصوم في مباريات المجموعة بهدف خطف بطاقة التأهل الأولى للمجموعة الثالثة”.

وفي نفس السياق قال الناطق الإعلامي باسم المنتخب العراقي هشام محمد في تصريحات صحفية، إن طاقما تحكيميا كويتيا دوليا سيقود ودية العراق أمام نيبال، بقيادة سعد الفضلي حكما للساحة، ويساعده كل من سيد علي محمود وسعود الشمالي، حيث وصل الطاقم إلى مدينة البصرة برا قادما من دولة الكويت.