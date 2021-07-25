مدرب مصر نادم على الخسارة ضد الأرجنتين في الأولمبياد

مدرب مصر نادم على الخسارة ضد الأرجنتين في الأولمبياد

المستقلة/- أكد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أن فريقه أهدر فرصة الفوز على الأرجنتين في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وتأزم موقف الفراعنة بعد الخسارة من الأرجنتين اليوم الأحد، بهدف دون رد في الجولة الثانية، وبات مطالبا بالفوز على أستراليا بالجولة الأخيرة، أملا في التأهل إلى ربع النهائي.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لو كان المنتخب استغل الفرص التي سنحت له بالشوط الأول لتغيرت النتيجة ضد الأرجنتين”.

وأضاف “وجود محمد صلاح نجم ليفربول كان سيضيف الكثير لمنتخب مصر، لأنه من أفضل لاعبي العالم، لكن القرار في يد ناديه أولا، ونفس الأمر ينطبق على مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي”.

وواصل: “مصطفى محمد هداف المنتخب الأولمبي وضمن القوام الأساسي، لكن المنتخب يضم أحمد ياسر ريان بين صفوفه وهو هداف الدوري المصري الممتاز، ونثق في قدراته”.

وأشار غريب إلى أن تغيير كريم العراقي جاء لأسباب تكتيكية لوجود خطورة من الجبهة اليسرى للأرجنتين، فضلا عن شكوى اللاعب من إصابة في قدمه منذ وصول بعثة الفراعنة إلى طوكيو.