مدرب مصر نادم على الخسارة ضد الأرجنتين في الأولمبياد

المستقلة/- أكد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أن فريقه أهدر فرصة الفوز على الأرجنتين في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وتأزم موقف الفراعنة بعد الخسارة من الأرجنتين اليوم الأحد، بهدف دون رد في الجولة الثانية، وبات مطالبا بالفوز على أستراليا بالجولة الأخيرة، أملا في التأهل إلى ربع النهائي.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لو كان المنتخب استغل الفرص التي سنحت له بالشوط الأول لتغيرت النتيجة ضد الأرجنتين”.

وأضاف “وجود محمد صلاح نجم ليفربول كان سيضيف الكثير لمنتخب مصر، لأنه من أفضل لاعبي العالم، لكن القرار في يد ناديه أولا، ونفس الأمر ينطبق على مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي”.

وواصل: “مصطفى محمد هداف المنتخب الأولمبي وضمن القوام الأساسي، لكن المنتخب يضم أحمد ياسر ريان بين صفوفه وهو هداف الدوري المصري الممتاز، ونثق في قدراته”.

وأشار غريب إلى أن تغيير كريم العراقي جاء لأسباب تكتيكية لوجود خطورة من الجبهة اليسرى للأرجنتين، فضلا عن شكوى اللاعب من إصابة في قدمه منذ وصول بعثة الفراعنة إلى طوكيو.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه

رياضية

مدرب منتخب العراق الأولمبي يصل بغداد

رياضية

الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الفيصلي

رياضية

مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

اخبار العراق

العراق في المركز 38 عالميا من حيث البحث عن سعر الذهب

اخر الاخبار

قناة : الادارة الامريكية تبحث اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمواجهة كورونا

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

الاخبار

الكاظمي يتوجه اليوم الى واشنطن في زيارة رسمية

اخبار العراق

مركز انعاش الاهوار يطالب الحكومة بتنفيذ 50 محطة تحلية مياه

اخبار العراق

منافذ التلقيح تشهد ارتفاعا ملحوظا بأعداد المقبلين على أخذ اللقاح

اخبار العراق

وزارة الصحة تحذر من تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

اخبار العراق

وزارة التخطيط توزع 111 دارا واطئة الكلفة في محافظة الانبار

اخبار العراق

الحفر العراقية تعاود عملياتها في حفر البئر 11 في حقل الغراف النفطي

اخبار العراق

النقل تتطلق اكبر حملة لإعمار خطوط السكك الحديد في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

صحيفة : الكاظمي سيطلب من بايدن سحب القوات الامريكية من العراق

اخر الاخبار

فيديو.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية