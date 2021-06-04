مدرب فرنسا يبرر عودة بنزيما

المستقلة/- قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، اليوم الجمعة، إنه أعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، إلى صفوف الديوك، عندما اقتنع بأن الأمر لن يتسبب في أي مشكلات تؤثر على استقرار المجموعة.

وأوضح ديشامب، في تصريحات صحفية “بكل صراحة، اللاعب (بنزيما) كان على تواصل دائم مع زملائه، ولعب معهم في المنتخب في الماضي، أو في الفرق التي دافع عن ألوانها.. وهو ما دفعني لاتخاذ هذا القرار، لأنني تأكدت من أن الأمر لن يتسبب في أي مشكلات داخل المنتخب”.

وأكد المدرب أنه دائما ما يضع مصلحة المنتخب قبل أي شيء، وأن الرأي الغالب كان يشير إلى أهمية عودة بنزيما للمنتخب، وهو ما دفعه للانحياز إلى رأي الأغلبية.

وعن الفوز الودي على ويلز، قال ديشامب “اختتمت المباراة الأسبوع الأول من التحضيرات، وقدم الخصم (ويلز) مباراة جيدة”.
وأردف “الآن سنبدأ الجزء الثاني من التحضيرات، والأجواء إيجابية داخل المعسكر، لكن علينا تحسين بعض الجوانب، وهو ما سيأتي عن طريق التكرار خلال التدريبات”.

وطالب ديشامب بالتعامل بجدية مع كل مباريات بطولة أمم أوروبا، وعدم التراخي بسبب دخولهم المنافسات باعتبارهم أبرز المرشحين لحصد اللقب، مشيرا إلى أن الفريق عليه أن يقدم كل ما لديه، من أجل الوصول للقمة، ولتجنب أي مفاجآت.

وأتم “بعيدا عن المهارات الفردية، سيكون من المهم أن يظهر الفريق قوته على الصعيد الجماعي، بالإضافة إلى عاملي الحماس والحسم”، معتبرا أن فريقه دخل بالفعل في أجواء البطولة بشكل مبكر”.

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