مدرب رونالدو الأسبق يقترب من تدريب الشرطة العراقي

(المستقلة) توصلت إدارة نادي الشرطة العراقي لاتفاق شبه رسمي مع المدرب البرتغالي ليونيل بونتس، لقيادة الفريق في للموسم الحالي.

وحسب ما ذكره الصحفي علي نوري، فإن العقد سيمتد لموسمين، وسيحصل المدرب البرتغالي على راتب سنوي يبلغ 175 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يصل بونتس إلى بغداد خلال الأيام القادمة، ليتولى قيادة “القيثارة” بداية من الجولة الرابعة في الدوري العراقي الممتاز.

يذكر أن بونتس (48 عاما) سبق له تدريب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، حين كان ناشئا في أكاديمية نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي عمل بها المدرب المخضرم 7 سنوات بين 2002 و2009.

وعمل بونتس في الطاقم الفني للمنتخب البرتغالي لمدة 4 سنوات بين 2010 و2014، كما درب عدة أندية داخل البرتغال وخارجها.

وخاض المدرب البرتغالي تجربة تدريبية في المنطق العربية، حين درب الاتحاد السكندري المصري بين عامي 2015 و2016.