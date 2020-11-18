مدرب رونالدو الأسبق يقترب من تدريب الشرطة العراقي

(المستقلة) توصلت إدارة نادي الشرطة العراقي لاتفاق شبه رسمي مع المدرب البرتغالي ليونيل بونتس، لقيادة الفريق في للموسم الحالي.

وحسب ما ذكره الصحفي علي نوري، فإن العقد سيمتد لموسمين، وسيحصل المدرب البرتغالي على راتب سنوي يبلغ 175 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يصل بونتس إلى بغداد خلال الأيام القادمة، ليتولى قيادة “القيثارة” بداية من الجولة الرابعة في الدوري العراقي الممتاز.

يذكر أن بونتس (48 عاما) سبق له تدريب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، حين كان ناشئا في أكاديمية نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي عمل بها المدرب المخضرم 7 سنوات بين 2002 و2009. 

وعمل بونتس في الطاقم الفني للمنتخب البرتغالي لمدة 4 سنوات بين 2010 و2014، كما درب عدة أندية داخل البرتغال وخارجها.

وخاض المدرب البرتغالي تجربة تدريبية في المنطق العربية، حين درب الاتحاد السكندري المصري بين عامي 2015 و2016.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

غرائب الملاعب.. الديوانية يرتدي 3 ماركات

اخبار العراق

تعرف على نتائج قرعة دوري الشباب العراقي

اخبار العراق

نادي الطلبة يلوح بتعليق نشاطاته

اخبار العراق

ما حقيقة تطبيق عقوبات الكأس في الدوري العراقي؟

اخبار العراق

تعرف على الملعب الذي يحتضن كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

اخبار العراق

4 أندية تختار ملاعب بديلة لـ”الشعب”

التعليقات مغلقة.

اخبار العراق

الكاظمي يبحث مع بومبيو مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي

اخر الاخبار

تقييد المساواة وحرية التعبير في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

اخر الاخبار

الكاظمي: هناك من يروج لكذبة ” الاستعمار السعودي “

اخر الاخبار

اعتراضات على سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

اخر الاخبار

سقوط اكثر من 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ببغداد

اخر الاخبار

نجوم الفن يهنئون أحمد حلمي و منى زكي بعيد ميلادهما

اخر الاخبار

هل يشن الرئيس الأمريكي هجوماً عسكرياً على إيران؟

اخر الاخبار

بعد تجاوزها حاجز 18 ألف دولار..كل ما تريد معرفته عن “البيتكوين”

اخر الاخبار

“أبرزهم إليسا ونانسي عجرم”.. نجوم لبنان يهنئون المغرب بعيد الاستقلال

اخر الاخبار

بالتفاصيل: جريمة مروعة تهز النجف الاشرف جنوب العراق