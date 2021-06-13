مدرب تشيكي يقترب من منتخب العراق الأولمبي

المستقلة/- اتفقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، لتدريب المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الآسيوية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام في أوزبكستان عام 2022.

واجتمع رئيس الهيئة إياد بنيان، مع المدرب التشيكي في مقر الاتحاد، قبل أن يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وذلك للحديث مع المدرب بشأن الرؤية الخاصة بالمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وسيتم خلال الأيام القريبة توقيع العقد الرسمي مع المدرب التشيكي والجهاز التدريبي المحلي المساعد.