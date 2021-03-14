مدرب بايرن ميونخ يفكر في الرحيل

المستقلة/- بدأ مدرب بايرن ميونخ هانز فليك في التفكير جديا في ترك قيادة النادي البافاري عقب نهاية الموسم الحالي، رغم النجاحات التي يحققها مع الفريق.

ونجح فليك في موسمه الماضي، الأول كمدير فني لبايرن ميونخ، في تحقيق سداسية تاريخية غير مسبوقة للعملاق البافاري، بعد الفوز بكل الألقاب الممكنة.

صحيفة “بيلد” الألمانية أكدت أن فليك بدأ بالفعل يفكر في ترك بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي من أجل قيادة منتخب ألمانيا في المرحلة المقبلة.

وأعلن يواكيم لوف في الأيام القليلة الماضية نهاية مشواره مع المنتخب الألماني عقب نهاية بطولة اليورو، والذي سيقام بنهاية الموسم الحالي.

ودخل فليك في أزمة مؤخرا مع صالح حميديتش بسبب عدم تلبية رغبات المدير الفني في تدعيم بايرن ميونخ خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

ويرى فليك أنه قد حقق طموحه مع بايرن ميونخ بحصد كل الألقاب التي شارك بها الموسم الماضي، مع تقديمه موسم حالي مميز وهو ما يجعله يفكر في الرحيل.

ويشعر فليك أن فرصة تدريب منتخب ألمانيا قد لا تأتي قريبا مرة أخرى، وهو ما يجعله راغبا في انتهازها وتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للوف.

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