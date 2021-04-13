مدرب الشارقة يثني على كرة القدم العراقية

المستقلة/- أثنى مدرب الشارقة الإماراتي عبد العزيز العنبري على كرة القدم العراقية قبل مباراة فريق القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

وقال العنبري في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “نحترم القوة الجوية، لكننا نبحث فقط عن النقاط الثلاث، وهدفنا السير في البطولة لأبعد نقطة، وندرك أن الكرة العراقية دائما متميزة”.

وأضاف: “غياب سواريز مؤثر، لكن كايو قادر على القيام بهذا الدور بنجاح”.

وأتم: “أتمنى أن يقدم لاعبو الشارقة مستوياتهم القوية المعروفة، ليحققوا النتيجة المطلوبة”.

من جانبه، أردف كايو لوكاس، مهاجم الشارقة: “تنتظرنا بطولة كبيرة، ونحن جاهزون لتقديم المستوى اللائق بنا وإسعاد جمهورنا”.

وأتم: “لا مشكلة في اللعب بمركز سواريز، وسبق لي خوض تجربة مماثلة مع العين”.

 

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