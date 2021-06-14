مدرب إيران يبدي احترامه لمنتخب العراق

المستقلة/- أبدى مدرب منتخب إيران دراجان اسكجوجیج احترامه للمنتخب العراقي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال مدرب إيران في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “لدينا ظروف جيدة وأجواء فريقنا جيدة للغاية وسنفعل كل ما في وسعنا للخروج من هذه المباراة الأخيرة بنقاط کاملة”.

وأضاف: “لدينا الكثير من الاحترام للاعبين العراقيين، لديهم مدرب جيد و هم بشكل عام فريق محترم”.

وتقام المباراة في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم 15 يونيو/حزيران الحالي في البحرين التي تستضيف المجموعة الثالثة بنظام التجمع.

ويحتل منتخب العراق المركز الأول برصيد 17 نقطة ثم منتخب إيران برصيد 15 نقطة.

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