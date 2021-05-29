مدرب ألمانيا يصدم ريال مدريد وبرشلونة

المستقلة/- حسم يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، موقفه من تولي تدريب ريال مدريد أو برشلونة، فور انتهاء رحلته مع المانشافت هذا الصيف.

ومن المقرر رحيل صاحب الـ 61 عاما، عقب انتهاء مشوار الماكينات الألمانية في بطولة يورو 2020، التي ستنطلق في يونيو/حزيران المقبل، ليتم ربطه مؤخرا بتدريب الريال أو البارسا.

وخلال ظهوره في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، سُئل لوف عن مدى صحة هذه التقارير، فأجاب “سأبقى هنا، ولم أدخل في محادثات بشكل شخصي مع أي نادي”.

وأضاف “الأمر واضح بالنسبة لي، لن أعمل في أي نادٍ هذا الصيف”.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية، بأن لوف من المرشحين بقوة لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لريال مدريد، وذلك بعد إعلان رحيل الأخير الأسبوع الماضي.

كما أن هناك شائعات حول احتمالية إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب برشلونة، مما فتح الباب لطرح اسم مدرب المانشافت ضمن قائمة الخيارات المحتملة لخلافته.

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