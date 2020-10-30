مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم

المستقلة … كشف خبير تغذية روسي عن المشكلات الصحية التي يسببها نقص عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان والاي عادةً ما تتفاقم الى مشاكل صحية.

حيث أن اكثر الأسباب شيوعا لنقص عنصر المغنيسيوم في الجسم هي: الإجهاد والكحول وبعض أنواع الأدوية ومرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

اقرأ أيضاً: تعرف على اهم اعراض نقص فيتامين د خلال فصل الشتاء

ومن المشاكل الجسدية التي يسببها نقص المغنيسيوم في الجسم هي:

– تشنج العضلات قد يتسبب نقص المغنيسيوم بحدوث نوبات من التشنج.

– أمراض نفسية مثل اللامبالاة و الارق والاكتئاب

– هشاشة العظام حيث يعتبر نقص المغنيسيوم واحداً من اهم أسباب لهشاشة العظام.

– ارتفاع في ضغط الدم وجدت دراسات أجراها باحثون على حيوانات أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم، الأمر الذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب.