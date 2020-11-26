مخاطر تعوق النمو الاقتصادي العالمي في 2021

المستقلة/أمل نبيل/ رفع دويتشه بنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 لكنه حذر من أن هناك خطرين رئيسيين يمكن أن يفسدا التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

احتمال تعافي الاقتصاد في الربع الثاني من 2021

وقال الاقتصاديون في “دويتشه بنك” اليوم الخميس: “مع معدلات الفاعلية العالية التي أثبتتها لقاحات كورونا، فإن هذا يفتح إمكانية عودة أسرع بكثير إلى الوضع الطبيعي مما كان متوقعًا قبل شهر واحد فقط”..بحسب موقع سي ان بي سي .

وتوقع التقرير، عودة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل الفيروس في الربع الثاني من العام المقبل”.

خطرين رئيسيين قد يعطلان هذا السيناريو

تحديات تواجه النمو العالمي

وحذر البنك من وجود خطرين رئيسيين قد يعطلان هذا السيناريو.

ويتمثل الخطر الأول في التحديات التي يطرحها تسوية منحنى الفيروس مع حلول فصل الشتاء والتأخيرات المحتملة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وقبوله من قبل الجمهور – نظرًا لتزايد الحركات المناهضة للتطعيم والمعلومات الخاطئة في السنوات الأخيرة.

ويتمثل الخطر الرئيسي الثاني من الاضطراب المالي المحتمل بالنظر إلى أن البنوك المركزية والسلطات المالية قد اتخذت إجراءات صارمة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وقال البنك: “إننا نرى خطرًا متزايدًا من حدوث اضطراب مالي في المستقبل، نابعًا من المبالغة في تقييم الأصول وتزايد مستويات الديون.