محمد هنيدي يطلب تصويت الجمهور على هذا الأمر

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المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن عودة كارتون “شركة المرعبين المحدودة” ، على شكل مسلسل بدلا من فيلم ، ليتم عرضه العام المقبل 2021 ، عبر منصة ديزني.

وكتب هنيدى ، فى منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا: “شركة المرعبين المحدودة راجعين في مسلسل السنة الجاية على منصة ديزني+ اللي نفسه نرجع ندبلجه بالعامية يعمل لايك أو شير عشان نشوف كام شخص متحمس للفكرة.

وكان الفنان محمد هنيدي، شارك في فيلم أنيميشن “شركة المرعبين المحدودة”، من خلال شخصية “مارد وشوشني”،
لصالح شركة ديزني العالمية.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد “النمس والإنس” وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي.

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