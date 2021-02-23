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محمد هنيدي يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة /- قال خالد البرماوي الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، إن الفنان محمد هنيدي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته التي قالها في برنامج ” سهرانين ” الذى يقدمه أمير كرارة على قناة “ON E”.

واضاف البرماوي خلال لقائه في برنامج” حديث القاهرة ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” ، محمد هنيدي خلال الحلقة حكى قصة له مع جده بشكل كوميدي، ولكن المشاهدين أخذوا الموضوع بشكل مسيء”.

وأوضح البرماوي ، الفنان محمد هنيدي كان يتحدث بشكل عفوي، ولكن الجماهير تقتطع من السياق من أجل عمل بلبلة.

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