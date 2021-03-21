محمد هنيدي عن زيارته متحف السيرة النبوية: تجربة روحانية لا توصف

المستقلة/- منى شعلان/ أشاد الفنان المصري محمد هنيدي ،بمشروع متحف السيرة النبوية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، موجهًا رسالة شكر لرابطة العالم الإسلامي.

ونشر هنيدي صورة من زيارته للمتحف، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “كثيرًا بأجواء سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي عشتها بتفاصيلها الجميلة في متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة، تجربة روحانية لا توصف بتقنية عالية جدًا شكر كبير رابطة العالم الإسلامي ونتمنى نشوف فرع المتحف بمصر قريبًا السيرة كأنك تعيشها”.

كان الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، رئيس هيئة العلماء المسلمين، احتفى بتدشين النسخة الجديدة لمعرض السنة النبوية المشرفة الشهر الماضى.

ويُعنى المعرض الذي يضم 25 جناحًا رئيسًا، بتقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والاعتدال، اعتماداً على القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والتاريخ الإسلامي المضيء، ويعتمد على 350 أسلوبًا تربويًا ووسيلة تعليمية، بالإضافة إلى 150 دليلاً عن عظمة الإسلام، وحفظ حقوق غير المسلمين، إلى جانب عرض أكثر من 500 قطعة من المصنوعات ومتحفيات العهد النبوي.

كما يشتمل المعرض على دار عرض سينمائي تُعد الأولى من نوعها، لتقديم السيرة النبوية الشريفة عبر سلسلة أفلام موثقة بشكل متخصص، وعبر مضمون ومحتوى علمي موثق لتُمكن الزائر من محاكاة واقع السيرة بكل تفاصيلها والتفاعل معها، وتساعد في تكوين نقلة بالإنسان من العصر الحديث إلى العهد النبوي باستخدام أحدث تقنيات العرض البصري.