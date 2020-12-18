محمد منير يوجه رسالة لجمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

المستقلة/ منى شعلان/ طمأن الفنان المصري محمد منير ، جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

حيث أكد منير ، فى تصريحات صحفية له، أنه بصحة جيدة الآن وأن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، ليس أكثر، بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد “باب الجمال”، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره.

وقال النجم الكبير محمد منير :”تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى “باب الجمال”، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى”.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه “أونلاين” في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على “عكاز”.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ”العنيفة”.

وفى سياق آخر ، انتهى الفنان محمد منير ، مؤخرا من تصوير كليب أحدث أغانيه “باب الجمال”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.