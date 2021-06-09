محمد عطية يحذر فنانات لبنان من هذا الأمر

المستقلة/- منى شعلان/ حذر الفنان المصري محمد عطية، جمهوره ومتابعيه من شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من الممثلات اللبنانيات بهدف المشاركة في عمل فني جديد من بطولته سيتم تصويره بلبنان، وطالبهن بعمل كاستينج عن طريق مكالمة فيديو.

وكتب عطية، عبر صفحته الرسمية بموقع”إنستغرام”: “هذا رقم شخص منتحل شخصيتي، وتكلم مع أكثر من 25 ممثلة لبنانية، ويقول إنه يتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان، ويطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة فيديو”.

وأضاف: “هذا الشخص ليس أنا وما يقوله غير صحيح، ولو في أي عمل فني أكيد هيكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن هذا شغل شركة الإنتاج”.

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: “درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة”، وكانت أخر أعماله كليب “حكاية جديدة.

 

 

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