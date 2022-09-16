محمد صلاح يلعب التنس و كرة السلة … تعرف على هواياته الاخرى

يعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، واحد من أهم اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ، إلا أن كرة القدم وعشقه للرياضة لم يكن كافي بالنسبة له، حيث نستعرض في التقرير التالي أبرز الألعاب التي برع فيها محمد صلاح بخلاف كرة القدم.

التنس

نشر النجم المصري صورة له أثناء قضاء عطلته، ظهر فيها وهو يلعب لعبة التنس، في إشارة إلى شغفه بها.

كرة السلة

في عام 2018، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو لبعض استعدادات اللاعبين قبل انطلاقة الموسم الجديد 2018-2019.

وظهر النجم المصري خلال الفيديو وهو يحاول القيام ببعض التسديدات على السلة، نجح في النهاية في إصابة الهدف.

اليوجا

أما الرياضة الأبرز في مسيرة محمد صلاح، فهي لعبة اليوجا، التي عبر محمد صلاح عن شغفه بها على مدار الفترات الماضية.

واحتفل النجم المصري بهدفه الصاروخي في شباك تشيلسي في موسم 2019 بطريقة جديدة، بعدما عمل على محاكاة أحد أوضاع رياضة اليوجا.

وبعد المباراة، كشف صلاح عن التأثير الإيجابي الذي يحصل عليه من خلال ممارسة رياضة اليوجا، والتي تساعده على الحصول على المزيد من التركيز.