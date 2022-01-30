محمد صلاح يقود مصر الى نصف نهائي افريقيا

محمد صلاح مع تريزيغيه بعد تسجيله الهدف الثاني

المستقلة/- قاد نجم نادي ليفربول محمد صلاح منتخب مصر إلى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بفوز صعب على المغرب 2-1 بعد مباراة ماراثونية مثيرة بربع النهائي اليوم الأحد.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وسجل للمغرب سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، وتعادل لمصر محمد صلاح من متابعة جيدة في الدقيقة 53.

وحسم صلاح المباراة للفراعنة في الشوط الإضافي الأول بتمريرة متقنة خلف المدافعين سجل منها محمود حسن تريزيغيه هدف الفوز لمصر في الدقيقة 100.

وستواجه مصر صاحب الملعب الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي، يوم الخميس المقبل في مواجهة ربما سيكون الفائز فيها صاحب الفرصة الأكبر للتتويج باللقب.

سيطر منتخب المغرب على بداية المباراة ونجح في ترجمة السيطرة إلى هدف مبكر من ركلة جزاء لصالح أشرف حكيمي بعد 3 دقائق فقط سجل منها سفيان بوفال في الدقيقة 7.

ولم يحتسب الحكم السنغالي ماجيتي نداي ضربة الجزاء -رغم وضوحها- إلا بعدما لفت حكم الفيديو المساعد “فار” (VAR)، ليقوم بمراجعتها عبر الشاشة المخصصة لذلك ويعود ليحتسب ركلة الجزاء.

وكان قرار الحكم صحيحا باحتساب ضربة الجزاء لأن المدافع المصري عندما انزلق على الأرض لقطع الكرة من أمام حكيمي لم ينجح في لعبها كما عرقل أشرف حكيمي بشكل واضح داخل منطقة الجزاء.

بعدها تراجعت المغرب لنصف ملعبها للحفاظ على التقدم واعتمدت على غلق المساحات للحد من انطلاقات صلاح والضغط العالي لقطع الكرة سريعا من لاعبي مصر الذين كانوا الأفضل لكن ياسين بونو الحارس المغربي تألق في الزود عن مرماه لينتهي الشوط بتقدم أسود الأطلس.

تحسن الأداء المصري في الشوط الثاني وكانت الأخطر على مرمى بونو، باستثناء ضربة رأس خطيرة من اللاعب المغربي نايف أكرد، في الدقيقة 81 حال تألق الحارس المصري أبو جبل دون دخولها المرمى.

وتوالت الهجمات المصرية التي أسفرت أخطرها عن هدف التعادل بقدم محمد صلاح في الدقيقة 53 على بعد قريب من مرمى بونو.

وفقدت مصر الحارس أبو جبل في الوقت الإضافي بسبب الإصابة ليستبدل بالحارس الثالث، إلا أن توهج صلاح حسم المواجهة لصالحها، حيث انطلق من الجهة اليمنى المفضلة لديه ومر من المدافعين ثم مررها ببراعة خلف المدافعين لينقض عليها تريزيغيه مسجلا هدف الفوز.