محمد صلاح يجهز مفاجأة لليفربول

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح، لا يخطط لتجديد عقده الحالي مع ليفربول.

كان صلاح، أدلى بتصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أكد فيها أنه منفتح بشأن الانضمام لريال مدريد وبرشلونة، ما رسم علامات استفهام حول مستقبل اللاعب مع ليفربول.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إن صلاح، لن يجدد عقده مع ليفربول الذي ينتهي صيف 2023، حيث يسعى للرحيل وخوض تجربة جديدة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن ليفربول لن يقدر على عرض أي عقد جديد على صلاح، في ظل معاناته من أزمة مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا أثرت على الإيرادات.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة بيع ليفربول لصلاح قبل انتهاء عقده، ستعود ليورجن كلوب، مدرب الفريق، الذي يستطيع منح الضوء الأخضر لبيعه في الصيف.