محمد صلاح جديد.. الأندية الانكليزية تراقب لاعبا في الدوري المصري

المستقلة/- أكد تقرير لموقع “90MIN” المتخصص بالأخبار الرياضية، أن نادي “ليفربول” الإنكليزي، يراقب لاعبا في الدوري المصري لبحث إمكانية ضمه لـ”الريدز”.

ووصف التقرير إبراهيم عادل جناح نادي “بيراميدز” المصري بأنه “محمد صلاح الجديد”.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، متابع من قبل عدد من الأندية الأوروبية، منذ ظهوره لأول مرة مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن النجم المصري محمد صلاح قد حرص على نقل صورة كاملة لإدارة ليفربول عن موهبة عادل.

كذلك بيّن التقرير أن كشافة ليفربول على دراية تامة بالمواهب الكروية التي يتمتع بها عادل.

وجدد عادل عقده مؤخرا مع بيراميدز، حيث ذكر “90 MIN”، أن ليفربول ليس النادي الإنكليزي الوحيد الذي يراقب اللاعب، بل هناك أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنغهام فورست.

وأوضح التقرير أن الأندية المهتمة بعادل ستسعى للتعاقد معه في يناير، ثم إعارته لأحد الفرق الأوروبية، حتى يصبح جاهزا لنيل تصريح العمل للعب في بريطانيا.