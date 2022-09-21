محمد شاهين يختتم الصيف بأغنية جديدة

المستقلة/- بعد ترقب وإنتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، أحدث أغنيات الفنان المصري محمد شاهين، أغنية “مكحل” حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب.

وتزامن طرح أغنية “مكحل” مع إقتراب فصل الصيف من النهاية، ليختتم محمد شاهين الصيف بعمل غنائي ايقاعي باللهجة المصرية.

وحملت أغنية “مكحل” كلمات خالد فرناس، والحان د. مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر احمد حسام والهامي دهيمة.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية “مكحل” توقيع المخرج وائل بشارة، وعكس الكليب أجواءاً من الطاقة الإيجابية والروح المرحة.

وأعرب محمد شاهين عن سعادته بطرح أغنية “مكحل” التي تُعتبر من الأغنيات القريبة الى قلبه، متمنياً أن تكون مصدراً للطاقة الايجابية والفرح للجمهور العربي.

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