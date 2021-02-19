محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ وجه النجم محمد رمضان، رسالة لجمهوره ومتابعيه رسالة شكر وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلاً: الحمدلله وصل حسابي على إنستغرام إلى 17 مليون متابع شكرا لكم جميعاً”.

وفى سياق آخر ، شارك رمضان جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد موسى”، ظهر من خلالها نائمًا على ظهر أحد التماسيح وتمساح آخر صغير أعلى رأسه ، وعلق قائلًا: “موسى رمضان 2021، إنتاج تامر مرسي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ثقة في الله نجاح”.

مسلسل موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قدم مسلسل “البرنس” في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

 

 

 

 

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