محمد رمضان يهاجم الإعلام المصري.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ هاجم الفنان محمد رمضان ، الإعلام المصري بعد اتهامه بالتسبب في إصابة الممثل الشاب يوسف عمر نجل الفنانة لبنى ونس بحروق أثناء تصويره أحد الإعلانات معه.

ونشر رمضان، صورة له توضح مدى الإصابات التي تعرض لها، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق: “دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس”.

أَضاف: “ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف، وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي.. ثقة في الله نجاح”.

وكانت لبنى ونس، كتبت مساء أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “أنا هتكلم هنا لمرة واحدة منعا للغلط وكتر القيل والقال، شكرا لكل الناس اللي اهتمت عشان يوسف مش عشان الموضوع فيه اسم محمد رمضان، لان احنا اصلا مشكلتنا مش مع محمد رمضان بأكد أنا معنديش أي مشكلة مع محمد رمضان، في الآخر هو ممثل زي يوسف بالظبط وغير مسؤول عن اللي حصل لابني، مش هو اللي حط القنبلة ولا مسئول عنها”.

وتابعت: “احنا مشكلتنا مع المدعو عصام الوريث، اللي هدد يوسف بشكل غير مباشر، وطريقة لا تليق بمعاملة إنسان، اتعامل معاه باستهانة وهو مصاب اصابة خطيرة بسببه كان هايموت لولا ربنا سترها، كان ممكن الموضوع ميوصلش لكده، لان الاستهتار بأرواح الناس مش حاجة هينة أبدا”.

وأضافت:”بأكد محمد رمضان عندي زي يوسف واحنا علاقتنا بيه مافيهاش أي مشكلة، وانا اشتغلت معاه وبينا ود، وتاني بكرر مشكلتنا مع عصام الوريث، وأتمني من كل الصحفيين اللي بيكتبوا، بلاش نطلع على كتاف رمضان أو نقحمه في الموضوع عشان الترافيك لان ده ميصحش، إذا هنتكلم يبقى الأولى نتكلم عن الحقوق المهدرة والعدل واللا مبالاة والناس اللي بتشتغل في أماكن هي مش قدها، يبقي نتكلم عن عصام الوريث اللي محترمش أصول مهنته واستهزأ بابني يوسف”.