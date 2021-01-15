محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير”موسى”

المستقلة/ منى شعلان/ شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد “موسى”، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر محمد رمضان، في الفيديو والعشرات يلتفون حوله لالتقاط “سيلفي” معه داخل لوكيشن التصوير، وعلق علي الفيديو قائلًا: ” الحُب نعمة كبيرة من نعم ربنا علينا”.

مسلسل “موسى” يضم العديد من الفنانين بجانب محمد رمضان، منهم سمية الخشاب ،باسم سمرة، صبري فواز، عبير صبري، فريدة سيف النصر، جوري بكر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة، وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.

وفى سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة بعنوان “مصباح علاء الدين”، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشارك محمد رمضان غناء “مصباح علاء الدين” الطفل السوري محمد جنيد، وهى من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمدان ، وتقول كلماتها :

من صغري كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.

ولاعمري كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.

وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.

وأدي حلم الطفولة.. أهو اتحقق في يوم.

ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.

بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.

والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.

هما ودعوة أمي.. مصباح علاء الدين.

من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.

أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.

لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.

اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك.