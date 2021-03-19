محمد رمضان يعلن اختياره كأول عربي في اللعبة العالمية”فري فاير”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري محمد رمضان ، عن اختياره كأول فنان عربي للمشاركة في حملة إعلانية تخص اللعبة العالمية ”فري فاير“.

ونشر رمضان، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورا من كواليس تصوير الإعلان ، وعلق عليها قائلاً: ”الحمد لله ثم شكراً للشركة العالمية #جرينا على اختياري كأول عربي في اللعبة العالمية فري فاير.. الإعلان قريباً بإذن الله.. ملحوظة إصابتي حصلت أثناء تصويره“.

وكان رمضان قد أصيب بحروق شديدة أثناء تصوير إعلان قبل أيام، وهاجم وسائل الإعلام المصرية، خاصة الإعلامي عمرو أديب، بعد تجاهله لإصابته، حيث نشر صورة له يكشف من خلالها عن مدى الحروق بجسده، وعلق قائلاً: ”دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليّ النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس، ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف“.

واختتم: ”لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ثقة في الله نجاح رمضان يجمعنا موسى ومفاجات تانية كتير“.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير باقي مشاهده في مسلسل “موسى” والذي يخوض به السباق الرمضاني 2021.

https://www.instagram.com/p/CMmRQT8BGjy/?igshid=1dcw8on2m2hpx