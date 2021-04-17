محمد بن سلمان يرزق بمولود أسماه عبدالعزيز لهذا السبب 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رُزق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود أسماه عبدالعزيز، على اسم جده  مؤسس المملكة العربية السعودية.

وهنأت شخصيات معروفة ونشطاء على موقع تويتر ولي العهد السعودي بالمولود الجديد، وكتب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية: ”أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

وقال عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في تغريدة: ”أبارك لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مولوده عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهما ويحفظ بهما يا رب العالمين“.

وكتب عبدالعزيز العصيمي: ”ولي العهد رُزق بمولود وأسماه على جده الملك المؤسس (عبدالعزيز)، مبروك لولي العهد، اللهم اجعله قرة عين لوالديه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى“.

وغرد مفرح الشقيقي: ”عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يُطلّ على الدنيا، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه ورزقه البِرَّ بهما وبوطنه حفيد ملك وابن قائد ملهم”.

كما غرد ناشط يدعى ”نايفكو“: ”سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رزق اليوم بمولود أسماه عبدالعزيز، أسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة“.

والأمير محمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، مشهور، فهدة، نورة وعبد العزيز.

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