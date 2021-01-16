محمد بن زايد يبحث مع ملك الأردن نتائج قمة العلا وآخر التطورات في المنطقة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-أحمد عبدالله/أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات ، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الملك عبد الله ومحمد بن زايد، خلال لقائهما في العاصمة أبوظبي السبت، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

فيما رحب ولي عهد أبوظبي بالعاهل الأردني، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، بما يدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر “سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا”.

وأضاف “حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”

وناقش الطرفان خلال اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد الملك عبد الله على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لوكالة “عمون” الأردنية.

كما رحب العاهل الأردني بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

موقف مفاجئ من هالة صدقي تجاه حماها يثير دهشة زوجها

اخر الاخبار

هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر تضرب وهران الجزائرية

اخر الاخبار

حقيقة وجود شقيق توأم للفنان فريد شوقي

اخر الاخبار

العراق يسجل انخفاض بأصابات كورونا اليومية بواقع 596 اصابة وثلاثة وفيات

اخر الاخبار

بعد المصالحة… حمد بن جاسم يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ هذا الإجراء 

اخر الاخبار

فيديو صادم..شاهد|تدمير 3 “درونات” مفخخة أطلقتها “أنصار الله” باتجاه السعودية

اخر الاخبار

انطلاق أكبر حملة في العالم للتطعيم ضد كورونا

اخر الاخبار

انطلاق أكبر حملة في العالم للتطعيم ضد كورونا

اخر الاخبار

الاميرة ” بسمة بنت طلال ” تتلقى مطعوم كورونا

اخر الاخبار

بعد 40 سنة على وفاته.. أسرة عمر خورشيد تستقبل عزاءه

اخر الاخبار

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و”أنصار الله” باليمن 

اخر الاخبار

تعرف على مفاجأة نتفليكس لمشاهديها فى 2021

اخبار الاردن

السعودية والأردن يبحثان التدخل الإيراني التركي في دول المنطقة

اخر الاخبار

نهاية قصة أوزيل في إنجلترا.. أرسنال يتخلص من “العبء الثقيل”

اخر الاخبار

العراق يتوقع وصول أسعار النفط إلى 60 دولار في الربع الثاني من 2021

اخبار العراق

الكهرباء يصعق نفط ميسان في الدوري العراقي

دولي

كيف نجا بنس من “خطر الاغتيال”؟