محمد بن راشد في القاهرة ويلتقي السيسي

محمد بن راشد في القاهرة ويلتقي السيسي

المستقلة/- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

جاء ذلك تزامنا مع الفعاليات التي تشهدها القاهرة حاليا بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.

وتتضمن الفعاليات أجندة حافلة من لقاءات سياسية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية، حيث بدأت بكلمة للسيسي أكد خلالها على متانة العلاقات وأن مصر والإمارات شعب واحد ووطن واحد.

وتحتفي الفعاليات بقوة العلاقات الأخوية، وتهدف إلى تعزيز الروابط والعلاقات التي تمتد لأكثر من 5 عقود، كما تستهدف صياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.