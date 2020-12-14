محلل سياسي سوداني يكشف لـ”المستقلة” تفاصيل قرار رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

المستقلة/ منى شعلان/ قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني خالد الفكي، أن القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، خطوة مصيرية وأساسية تفتح أمام البلاد أفاق واسعة.

وأضاف المحلل السياسي السوداني، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة”، أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ينقل بلاده إلى عهد جديد بعد إزالة كافة الحواجز التي وضعت خلال العقود الثلاثة الماضية، وسيفتح الطريق أمام البلاد لعلاقات دولية واقتصادية واسعة.

وتابع المحلل السياسي، أن خروج السودان من تلك القائمة سيساهم فى إندماج الاقتصاد السودانى والإقليمي والدولي عن طريق استئناف النشاط المصرفي وعودة المصارف السودانية للتعاملات الرسمية مع كافة البنوك.

واستطرد المحلل السياسي، هذا القرار سيشجع أيضاً المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي للعودة إلى الاستثمار في السودان مرة أخرى ، فمن المعروف أن السودان يمتلك فرص وإمكانيات متعددة فى مختلف المجالات ، وبناءا على ذلك سيؤثر هذا بشكل إيجابي على الاقتصاد ، ويعمل على انخفاض العملة الحرة مقابل العملة المحلية، وسيساعد على إتاحة فرص العمل وتوفير الكثير من الوظائف.

وعن القطاعات الحيوية ، قال المحلل السياسي، أن هذه الخطوة ستعمل على إحلال وتجديد الكثير من القطاعات الحيوية فى البلاد ، والمتمثلة فى القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الطيران والموانئ البحرية والسكك الحديد ، تلك القطاعات التى عانت كثيرا من منع استيراد قطع الغيار بفضل القرار الأمريكى السابق.

ولفت المحلل السياسي، أن هذا القرار سيؤثر أيضاً على الشأن السياسي للبلاد ، من خلال إعادة السودان إلى الحاضنة الدولية ، وتواجدها بشكل دائم فى المحافل الدولية ، مما يساهم فى توقيع اتفاقيات سلام مع بعض الدول.

وأشار المحلل السياسي السوداني، إلى أنه الأهم من قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، آليات تنفيذه من قبل الحكومة السودانية ، لذلك لابد من وجود خطة عاجلة من أجل التعامل مع هذا القرار بشكل إيجابي بما يتناسب مع المصالح العليا للشعب السوداني.