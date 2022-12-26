محلل سياسي : ديون ايران وراء ارتفاع سعر صرف الدولار

المستقلة / متابعة /- اكد المحلل السياسي المستقل باسل حسين ، ان السبب الحقيقي لارتفاع سعر صرف الدولار ، هو ان الحكومة العراقية دفعت لايران الديون المترتبة عليها من استيراد الطاقة بالدينار ، مشددا على ان الإيرانيين بدأوا يشترون الدولار من السوق العراقي ، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وشحته .

وقال حسين في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان السبب الحقيقي لارتفاع الدولار هو أن العراق دفع إلى الإيرانيين الديون المترتبة عليه من استيراد الطاقة وقدره 5 مليار دولار بما يقابله بالدينار العراقي، وان الإيرانيين بدأوا يشترون الدولار من السوق العراقي، مما أدى إلى زيادة الطلب على $ وشحته وانه سينخفض حالما يتم مبلغ الشراء .