محلل : اميركا ستقف ضد الانتخابات ما لم تضمن مكاسبها من الحوار الاستراتيجي

المستقلة /- حذر المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، من مغبة تأجيل الانتخابات المبكرة او التوجه نحو هكذا خيار باعذار واهية، لافتا الى ان اميركا ستقف ضد اجراء الانتخابات في حال لم تضمن مكاسبها من الحوار الاستراتيجي.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “هناك بعض الاحاديث عن تاجيل اجراء الانتخابات المبكرة لعام 2022، حيث سيحاول بعض الساسة الذهاب بهذا الاتجاه بذريعة حاجة البلد لموازنة العام المقبل، وبالتالي اتخاذها حجة من اجل التصويت على الموازنة”.

واضاف ان “اميركا ستضغط على الاطراف الموالية لها من اجل ضمان تحقيق مصالحها ومكاسبها من الحوار الاستراتجي الذي تهدف من خلاله واشنطن الى ابقاء قواتها داخل العراق”.

وأوضح الكعبي، ان “بعض الاطراف تسعى للتأجيل من اجل ادخال ارهابيي مخيم الهول الى العراق بهدف الحصول على اصواتهم عند اجراء الانتخابات، حيث لاتتعلق المسألة بالمفوضية واستعداداتها بقدر ما ترتبط بالوضع السياسي الداخلي والخارجي”.

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