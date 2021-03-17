 محكمة كويتية تقضي بحبس ضابطين 7 سنوات في قضية تسريبات أمن الدولة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة.

كما شمل الحكم عزل الضابطين من الوظيفة، وببراءة البقية، بحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية.

وبدأت قضية “تسجيلات أمن الدولة” بنشر حساب “جنوب السرة” لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

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